Abitanti la città attrattiva L’hinterland rallenta | solo 883 in più in 10 anni

© Ecodibergamo.it - Abitanti, la città attrattiva. L’hinterland «rallenta»: solo 883 in più in 10 anni I DATI. Bergamo è cresciuta di 3mila residenti (+2,6%), i 22 Comuni dello 0,5%. Ma bene i centri confinanti: Stezzano (+770), Seriate (612) e Treviolo (334). 🔗 Ecodibergamo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La città del futuro? Il paesaggista Antonio Perazzi: “Con giardini per le persone. A Milano servono abitanti-giardinieri e maggiori spazi comuni” - Milano – “A Milano serve un cambio di prospettiva: i giardini milanesi devono essere giardini per le persone”. Antonio Perazzi, paesaggista e garden designer, progetta giardini e scrive di natura. Quali sono le sfide e le prospettive dell’architettura del verde in città? “I giardini devono essere luoghi d’incontro, in cui venire a stretto contatto con le eccellenze, come succede all’orto botanico, ma non solo. 🔗ilgiorno.it

Lusso immobiliare, Milano città più attrattiva d'Italia per gli investitori stranieri - Il capoluogo lombardo prima scelta per gli acquirenti internazionali in cerca di una residenza di lusso nel nostro Paese. I dati di Barnes, che proprio a Milano ha aperto una nuova sede 🔗ilgiornale.it

Buon 2026 in stile pisano: "Sarà un anno complesso ma la città è in movimento ed è sempre più attrattiva" - di Gabriele Masieropisa"Sarà un anno sicuramente complesso per le tensioni internazionali ma che caratterizzato dal fatto che Pisa è una città in movimento che in questi anni ha messo n piedi una serie di progetti importanti. Non solo grazie alle risorse del Pnrr, ma anche per la capacità di attrarre investimenti privati. Ed è con questo auspicio che auguro a tutti un buon 2026 in stile pisano". Il raggio di sole come tradizione ha appena "baciato" in cattedrale l’uovo di marmo posto sul pilastro accanto al celebre pergamo di Giovanni Pisano traguardando "la città e il popolo pisano" nel ... 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Abitanti, la città attrattiva. L’hinterland «rallenta»: solo 883 in più in 10 anni; A Bologna 392.791 abitanti, cresce ancora la popolazione, 61.500 stranieri; Contrasto al calo demografico, le formule di Mastrangeli: dall'Area Vasta fino all'Alta Velocità; Lodi sfonda quota 46mila, la soddisfazione del sindaco Furegato: «La città ora è più attrattiva». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online