© Anteprima24.it - Abc Napoli, lunedì comitati di nuovo in piazza contro modifiche: "Si trasforma per privatizzare" trasformazione, primo passo verso la privatizzazione". Lo ripete da un anno il Coordinamento campano per l'Acqua Pubblica, nonostante le rassicurazioni del sindaco Manfredi, lanciando l'allarme sulle modifiche allo statuto di Abc Napoli. E lo ribadirà lunedì 5 maggio alle 18, in un'assemblea pubblica in piazza Municipio. A guidare la protesta padre Alex Zanotelli e il costituzionalista Alberto Lucarelli. A 11 mesi dalla delibera di giunta, la riforma dell'azienda idrica sta per approdare in consiglio comunale. Ma i comitati per l'acqua pubblica chiederanno ancora di bloccarla. "Non modificare lo Statuto di Abc – dicono gli attivisti -, ma al contrario di attuarlo in tutti i suoi articoli".Si grida al "tradimento del sindaco Manfredi che aveva garantito ai comitati ed a padre Alex Zanotelli che non avrebbe toccato lo statuto".

