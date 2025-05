ABBONDANZA di Jakob Guanzon | Recensione

ABBONDANZA, Jakob Guanzon firma un esordio letterario dirompente e dolorosamente attuale. Pubblicato in Italia da Marsilio Editori nella traduzione di Gaja Cenciarelli, il romanzo si inserisce in una tradizione letteraria americana che esplora gli interstizi oscuri della società: da Furore di Steinbeck a Salvare le Ossa di Jesmyn Ward, da Hillbilly Elegy di J.D. Vance fino a Evicted di Mattew Desmond, la narrativa che mette al centro le disuguaglianze sociali continua a essere urgente. ABBONDANZA si distingue per la sua voce asciutta ma poetica, per la struttura originale e per l'umanità che riesce a restituire ai suoi protagonisti, spesso relegati ai margini della visibilità mediatica e culturale.

Trama
Il protagonista del romanzo è Henry, un giovane padre di origini filippine che vive in una condizione di povertà estrema insieme al figlio Junior, un bambino di otto anni sveglio e affettuoso.

