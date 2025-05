Abbiamo divorziato Uomini e Donne anni dopo il matrimonio da sogno è addio per la coppia

Uomini e Donne si è ufficialmente conclusa. I due protagonisti del Trono Over, che avevano fatto sognare il pubblico con il loro sentimento sbocciato nel celebre dating show di Maria De Filippi, si sono lasciati. A dare l’annuncio è stata proprio lei, attraverso un commento lasciato su Instagram. Una conferma che ha rattristato i fan ma che non li ha colti del tutto di sorpresa. Da tempo, infatti, molti avevano notato un distacco evidente: nessuna foto di coppia, nessun aggiornamento sui social, solo silenzi che lasciavano presagire la rottura.Ma poi lei ha di fatto annunciato il divorzio. Ha rotto il silenzio rispondendo al messaggio di una fan con parole cariche di significato. “Tesoro mio io ti ringrazio di cuore, avevo da tempo capito che le strade si fossero divise, esistono persone che hanno le palle sotto e altre che preferiscono stare con la testa sotto la sabbia. 🔗 La storia d’amore nata sotto i riflettori disi è ufficialmente conclusa. I due protagonisti del Trono Over, che avevano fatto sognare il pubblico con il loro sentimento sbocciato nel celebre dating show di Maria De Filippi, si sono lasciati. A dare l’annuncio è stata proprio lei, attraverso un commento lasciato su Instagram. Una conferma che ha rattristato i fan ma che non li ha colti del tutto di sorpresa. Da tempo, infatti, molti avevano notato un distacco evidente: nessuna foto di, nessun aggiornamento sui social, solo silenzi che lasciavano presagire la rottura.Ma poi lei ha di fatto annunciato il divorzio. Ha rotto il silenzio rispondendo al messaggio di una fan con parole cariche di significato. “Tesoro mio io ti ringrazio di cuore, avevo da tempo capito che le strade si fossero divise, esistono persone che hanno le palle sotto e altre che preferiscono stare con la testa sotto la sabbia. 🔗 Caffeinamagazine.it

