ABBIAMO DEPOSITATO IL MARCHIO | il Festival di Sanremo finisce direttamente in tribunale | Rai in guai serissimi

© Ilfogliettone.it - "ABBIAMO DEPOSITATO IL MARCHIO": il Festival di Sanremo finisce direttamente in tribunale | Rai in guai serissimi Sanremo conteso: la kermesse più famosa d'Italia al centro di uno scontro legale e istituzionale.Il Festival di Sanremo, simbolo indiscusso della cultura musicale italiana, è oggi al centro di un acceso confronto tra il Comune ligure e la Rai. Al cuore dello scontro vi è l'affidamento dell'organizzazione della celebre kermesse canora, messo in discussione da una sentenza del Tar della Liguria che ha annullato l'assegnazione diretta alla Rai, aprendo uno scenario inedito per il futuro del Festival. In attesa del verdetto del Consiglio di Stato previsto per il 22 maggio, le tensioni si stanno spostando su un nuovo terreno: quello della proprietà dei marchi.In risposta al terremoto giudiziario, il Comune di Sanremo ha già pubblicato un bando per affidare le edizioni del Festival dal 2026 al 2028, con una possibile estensione fino al 2030.

