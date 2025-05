AAA cercasi 007 | i video della Cia per reclutare spie in Cina

© Ilgiornale.it - AAA cercasi 007: i video della Cia per reclutare spie in Cina La Cia è impegnata in una campagna di reclutamento di agenti stranieri. Nel mirino dell'agenzia di intelligence Usa ci sono i cittadini cinesi. 🔗 Ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

AAA cercasi lavoratori: la Lidl è pronta ad assumere 23 persone - Opportunità di lavoro sulle sponde del Lago di Garda. Lidl Italia ha annunciato un nuovo recruiting day per selezionare 23 addetti da inserire nei punti vendita di Peschiera del Garda e Lazise in vista della stagione estiva. La giornata dedicata ai colloqui si terrà venerdì 21 marzo, dalle 9 alle... 🔗bresciatoday.it

AAA personale qualificato cercasi per pmi, è allarme - (Adnkronos) – ll cuore pulsante dell’economia italiana, le piccole e medie imprese sta affrontando una crisi che rischia di compromettere la loro competitività e sopravvivenza: la carenza di personale qualificato e motivato. La difficoltà emerge come un problema cruciale per le piccole e medie imprese, che rappresentano il 98% del tessuto imprenditoriale del Paese. In […] 🔗periodicodaily.com

AAA cercasi personale: la Lidl è pronta ad assumere 23 persone - Opportunità di lavoro sulle sponde del Lago di Garda. Lidl Italia ha annunciato un nuovo recruiting day per selezionare 23 addetti da inserire nei punti vendita di Peschiera del Garda e Lazise in vista della stagione estiva. La giornata dedicata ai colloqui si terrà venerdì 21 marzo, dalle 9 alle... 🔗bresciatoday.it

Cosa riportano altre fonti

AAA cercasi 007: i video della Cia per reclutare spie in Cina; Vuoi diventare 007? Dimentica Facebook e Instagram; AAA cercasi 007 italiani: coraggio e discrezione i requisiti richiesti; AAA nuovo James Bond cercasi: 5 personaggi delle Serie Tv pronti ad essere i nuovi 007. 🔗Se ne parla anche su altri siti

AAA cercasi 007: i video della Cia per reclutare spie in Cina - La Cia è impegnata in una campagna di reclutamento di agenti stranieri. Nel mirino dell'agenzia di intelligence Usa ci sono i cittadini ... 🔗msn.com