A27 chiuso per tre notti il tratto da Treviso Nord a Treviso Sud

© Trevisotoday.it - A27, chiuso per tre notti il tratto da Treviso Nord a Treviso Sud notti di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 maggio, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso Nord e Treviso sud, verso Venezia. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di. 🔗 Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tredi lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 maggio, dalle 22 alle 6, saràilcompreso trasud, verso Venezia. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di. 🔗 Trevisotoday.it

