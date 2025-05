A via il Bonus anziani ma la misura riguarda 25mila persone ed è un doppione dell’assegno di cura

È stato varato con diversi mesi di ritardo il decreto attuativo che regola il cosiddetto Bonus anziani. Così è stata infatti battezzata la prestazione sperimentale che per un anno che assommerà l'indennità di accompagnamento per l'invalidità civile degli ultraottantenni (circa 530 euro al mese) e una somma di denaro (di circa 850 euro mensili) per coprire le prestazioni socio-assistenziali a domicilio con contratti regolari. Ma non è tutto oro quel che luccica. Il Bonus riguarderà una ristrettissima platea di persone, quelle con un Isee inferiore ai 6000 euro, che non dovrebbero essere più di 25mila in tutto il Paese. Non solo: proprio per il bassissimo Isee e le caratteristiche sanitarie dei beneficiari, i potenziali percettori del Bonus in molte regioni d'Italia sono già coperti con assegni di cura uguali o più ricchi di 850 euro al mese.

