A tutto Fashion in Flair L’artigianato di qualità

E' stata inaugurata ieri al Real Collegio, alla presenza delle autorità cittadine, la XVII edizione della mostra mercato dell'artigianato Made in Italy, "Fashion in Flair". Presenti l'assessora Paola Granucci, i rappresentanti di Cna Sabrina Mattei, Confartigianato Massimo Dini, per la Camera di Commercio Rodolfo Pasquini e Confcommercio Samuele Cosentino. Il Comune e le associazioni di categoria hanno scelto tra gli espositori a chi dare il riconoscimento per il lavoro più 'bello', seguendo i criteri di tradizione e modernità, creatività, bellezza del manufatto e storia dell'azienda. Il premio 'città di Lucca' stato dato a uno tra i 120 espositori lucchesi. Le associazioni hanno invece ampliato il raggio su tutto il il territorio nazionale, premiando sempre uno su 120. Dopo il grande successo dell'edizione di ottobre che ha visto numeri da record, attraendo 110 espositori da tutta Italia e oltre 11mila visitatori italiani e stranieri, "Fashion in Flair" si ingrandisce e si rinnova con ben 120 gli espositori confermati per la questa edizione insieme alle tantissime novità.

