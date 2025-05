A soli 16 anni la giovanissima colleferrina Elisa Armisi è tra le 108 italiane selezionate per partecipare al progetto aerospaziale ShakthiSAT in India

© Cronachecittadine.it - A soli 16 anni la giovanissima colleferrina Elisa Armisi è tra le 108 italiane selezionate per partecipare al progetto aerospaziale ShakthiSAT in India soli 16 anni la giovanissima colleferrina Elisa Armisi è tra le 108 italiane selezionate per partecipare al progetto aerospaziale ShakthiSAT in India Cronache Cittadine. 🔗 Cronache CittadineCOLLEFERRO – Quando l’impegno, la dedizione e la passione per una materia scolastica diventano lo strumento per raggiungere grandi traguardi,L'articolo A16laè tra le 108peralinCronache Cittadine. 🔗 Cronachecittadine.it

Se ne parla anche su altri siti

Si spoglia, quindi si butta nel Tevere. Sono minuti febbrili per i Vigili del Fuoco che cercano un ragazzo di soli 16 anni - Testimone assiste alla scena e lancia l’allarme Momenti di grande apprensione nella capitale, dove un ragazzo di 16 anni è stato visto tuffarsi nel Tevere senza più riemergere. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 marzo, nei pressi di Ponte Principe Amedeo. A dare l’allarme è stato un passante, che ha assistito alla scena ma non è riuscito a intervenire in tempo. Immediata la chiamata al 112, che ha fatto scattare un’imponente operazione di soccorso per tentare di individuare il giovane e riportarlo in salvo. 🔗dayitalianews.com

Francesco, portato via da un male a soli 16 anni. La poesia dei genitori per ricordarlo - Pisa, 10 marzo 2025 – Era il 10 marzo 1985 quando un male incurabile portò via Francesco: aveva solo 16 anni. “Sono trascorsi 40 anni ma il suo ricordo è sempre vivo in me”, dice la mamma, che ha inviato alla nostra redazione una “piccola poesia”, spiegando: “Chi lo ha conosciuto capirà che parla di lui”. Quarant’ anni . . . un attimo, Giocavamo tanto assieme Fra, Emozionato nel riaverti a casa, Di me ricordo l’innocente speranza, disancorata da un triste presagio. 🔗lanazione.it

A soli 16 anni inscena la truffa del finto carabiniere a Padova: quanti soldi ha sottratto a un'anziana - Un 16enne è stato arrestato a Padova per estorsione: truffava anziani con la tecnica del finto incidente. 🔗notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

?? La giovane Melissa è scomparsa nel nulla: ha solamente 16 anni; Muore Hudson Meek, l'attore di Baby Driver: aveva 16 anni, Hollywood in lutto per la sua giovane stella; Piangono tutti per la scomparsa della giovanissima Sara, di soli 16 anni; A 16 anni alla guida, inseguimento ai 150 all'ora. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Associazione di soli giovani dai 13 ai 17 anni promuove un’importante iniziativa sulla Resistenza - L’organizzatore è una piccola associazione di soli giovani (12-17 anni) di Castelnuovo al Volturno, una piccola frazione molisana, comune di Rocchetta a Volturno, teatro di molteplici azioni e ... 🔗liquidarte.it

Terribile incidente in scooter: Asia muore a solo 16 anni: “Quell’ultimo gesto…” - Asia Loddo, una ragazza di soli 16 anni, non poteva immaginare che quella corsa in scooter si sarebbe trasformata nel capitolo finale della sua giovane vita. Un destino crudele l’ha attesa al varco, ... 🔗thesocialpost.it

Quartu in un profondo dolore per la prematura scomparsa della giovane Asia Loddo - Quartu Sant’Elena è stata colpita da un dolore indicibile per la tragica e prematura scomparsa della giovanissima Asia Loddo, volata via troppo presto all’età di soli 16 anni. La notizia ha ... 🔗41esimoparallelo.it