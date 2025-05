A Sambuca nessun danno così il sindaco Breschi dopo il sisma di magnitudo 38 nell’Appennino Bolognese

© Lanazione.it - “A Sambuca nessun danno”, così il sindaco Breschi dopo il sisma di magnitudo 3,8 nell’Appennino Bolognese Sambuca Pistoiese (Pistoia), 3 maggio 2025 – nessun danno nel comune di Sambuca Pistoiese per il terremoto di magnitudo 3,8 registrato alle ore 5.08 nella zona di Porretta Terme e Alto Reno, sull'Appennino Bolognese, al confine con la provincia di Pistoia. “Io vivo qui e non mi sono accorto di nulla, comunque non ci sono stati danni”. Lo dice dopo gli accertamenti il sindaco di Sambuca Pistoiese, Marco Breschi. Il sisma, spiega l'Ingv sul suo sito, è avvenuto a una profondità di 55 chilometri. Sambuca Pistoiese è tra i comuni più vicini all'epicentro, insieme a quelli bolognesi di Alto Reno Terme, Castel di Casio e Camugnano. «Ho parlato anche con due miei assessori che abitano nel comune di Castel di Casio - aggiunge il sindaco di Sambuca - ma neppure loro hanno sentito la scossa. così anche altre persone che abitano in altre frazioni di questa questa zona. 🔗 Pistoiese (Pistoia), 3 maggio 2025 –nel comune diPistoiese per il terremoto di3,8 registrato alle ore 5.08 nella zona di Porretta Terme e Alto Reno, sull'Appennino, al confine con la provincia di Pistoia. “Io vivo qui e non mi sono accorto di nulla, comunque non ci sono stati danni”. Lo dicegli accertamenti ildiPistoiese, Marco. Il, spiega l'Ingv sul suo sito, è avvenuto a una profondità di 55 chilometri.Pistoiese è tra i comuni più vicini all'epicentro, insieme a quelli bolognesi di Alto Reno Terme, Castel di Casio e Camugnano. «Ho parlato anche con due miei assessori che abitano nel comune di Castel di Casio - aggiunge ildi- ma neppure loro hanno sentito la scossa.anche altre persone che abitano in altre frazioni di questa questa zona. 🔗 Lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Allerta rossa ma nessun danno: così il Ferrarese è stato salvato dalle piene - L’allerta rossa, ma nessun danno. Fortuna? Allarme eccessivo? No, nulla di tutto questo. Il fatto che il territorio ferrarese non abbia subito conseguenze serie durante l’ultima ondata di maltempo è merito anche e soprattutto della prevenzione. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday... 🔗ferraratoday.it

Reggio Calabria, terremoto di magnitudo 3.3: nessun danno a persone o cose - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 2.06 in provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 43,2 km di profondità ed epicentro a 9 km da Roccaforte del Greco. Non si segnalano danni a persone o cose. 🔗tg24.sky.it

Scossa di terremoto 4.2 in provincia di Potenza, nessun danno - POTENZA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata, alle ore 10:01, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella zona di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 14 chilometri. A seguito dell’evento sismico registrato alle 10.01 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Potenza di magnitudo ML 4. 🔗unlimitednews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“A Sambuca nessun danno”, così il sindaco Breschi dopo il sisma di magnitudo 3,8 nell’Appennino Bolognese; Terremoto a Giuliana, nessun danno ma tanta paura: «Il ricordo del sisma nel Belice ancora vivo». 🔗Cosa riportano altre fonti