A Roma come Milano assalti sessuali di massa che richiamano un rituale arabo

© Tgcom24.mediaset.it - A Roma come Milano assalti sessuali di massa che richiamano un rituale arabo Roma come a Milano, durante i festeggiamenti di Capodanno. assalti sessuali di massa, che richiamano il taharrush gamea, un rituale arabo che secondo gli antropologi è un'umiliazione delle donne in uno spazio e in un luogo preciso. 🔗 , durante i festeggiamenti di Capodanno.di, cheil taharrush gamea, unche secondo gli antropologi è un'umiliazione delle donne in uno spazio e in un luogo preciso. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Assalti sessuali a Milano, le regole del gioco arabo del taharrush: isolare la donna, circondarla e poi abusarla; Studentesse del Belgio denunciano aggressioni sessuali a Capodanno a Milano, al via le verifiche; Milano, ragazza belga racconta aggressione al Duomo a Capodanno: Eravamo circondati; Capodanno in Duomo, sei studenti denunciano di essere stati palpati e violentati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media