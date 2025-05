A pochi metri dalla riva spunta la pinna di uno squalo L' avvistamento sul litorale romano

© Romatoday.it - A pochi metri dalla riva spunta la pinna di uno squalo. L'avvistamento sul litorale romano litorale romano. A pochi metri distanza dal bagnasciuga è infatti possibile fare incontri che, inevitabilmente, destano più paura che fascinazione. Come quello avvenuto a Lido dei Pini.La zona dell'avvistamentoA solo 15 metri dalla riva, è. 🔗 Non ci sono soltanto i delfini nelle acque del. Adistanza dal bagnasciuga è infatti possibile fare incontri che, inevitabilmente, destano più paura che fascinazione. Come quello avvenuto a Lido dei Pini.La zona dell'A solo 15, è. 🔗 Romatoday.it

