A Perugia prende il via il 5 Corso di Degustazione della Birra promosso dall’Associazione A tavola con Bacco

© Laprimapagina.it - A Perugia prende il via il 5° Corso di Degustazione della Birra promosso dall'Associazione "A tavola con Bacco" Perugia l'atteso appuntamento con il mondo della Birra artigianale: l'Associazione "Sommelier a tavola con Bacco" inaugura l'edizione 2025 del Corso di Degustazione della Birra, giunto alla sua quinta edizione.L'iniziativa, rivolta a tutti i maggiorenni, rappresenta un'occasione formativa imperdibile per approfondire la conoscenza di una delle bevande più amate e diffuse al mondo. Il Corso, articolato in cinque lezioni, si propone di accompagnare i partecipanti in un viaggio tra storia, cultura e tecniche di Degustazione della Birra, con un approccio che coniuga teoria e pratica.Durante gli incontri sarà possibile imparare a riconoscere le principali tipologie Birrarie, a valutarne le caratteristiche organolettiche e a scoprire i migliori abbinamenti gastronomici.Le lezioni si svolgeranno presso il Ristorante DECO di Perugia, a partire da giovedì 8 maggio alle ore 20.

