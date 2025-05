A Perugia la musica incontra la scienza | Eugenio Becchetti protagonista del nuovo appuntamento di Cultura al Centro

Eugenio Becchetti il protagonista del nuovo incontro del ciclo "Cultura al Centro", in programma sabato 10 maggio alle ore 17:30 presso l'Oratorio di Sant'Antonio Abate.L'evento, aperto al pubblico, propone un originale percorso tra fisica acustica e psicoacustica, con l'obiettivo di rendere accessibili a tutti i concetti legati alla percezione del suono e al modo in cui questo influisce sulle emozioni.Attraverso un linguaggio semplice ma rigoroso, il maestro Becchetti accompagnerà i presenti in un viaggio che unisce scienza e arte, teoria e pratica. Particolarità dell'incontro sarà il coinvolgimento diretto del pubblico, chiamato a esprimere le proprie preferenze musicali: le suggestioni raccolte saranno infatti rielaborate dal pianista in un'improvvisazione estemporanea, offrendo un'esperienza unica e irripetibile.

