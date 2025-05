A Parigi sognando Lady Oscar | itinerario in città nei luoghi della guardia reale e della sua regina

Lady Oscar, l’affascinante e conturbante comandante della guardia reale francese torna con “Le rose di Versailles” su Netflix - “Grande festa alla corte di Francia, c’è nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu“, sono i versi iniziali della sigla italiana di un manga cult “Lady Oscar“. L’ambientazione è in Francia, nella corte di Versailles e racconta gli anni della rivoluzione del 1789. La prima trasmissione nella televisione italiana è avvenuta nel 1982 e, dal 1990, con il titolo “Una spada per Lady Oscar”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dior e le nuove Lady Oscar: il video della sfilata A/I 2025-26 - Il fashion month dedicato alle collezioni A/I 2025-26 è giunto a Parigi. La prima sfilata importante è quella di Dior, con la regia di Bob Wilson. Uno show teatrale, corredato da una scenografia dal forte impatto. La sfilata, ispirata al romanzo Orlando di Virginia Woolf (1928), indaga il concetto di metamorfosi. Se la scenografia mette in scena le ere geologiche, tra asteroidi, lava e ghiaccio, la collezione studia l’evoluzione della femminilità e della fluidità per delineare una nuova Lady Oscar (paragone azzeccatissimo di Angelo Flaccavento per Bof). 🔗amica.it

Lady Oscar: il film animato, Le rose di Versailles, ha una data di debutto ufficiale su Netflix - Ecco quando uscirà sulla piattaforma streaming il nuovo e atteso lungometraggio d'animazione tratto dal manga di Riyoko Ikeda. Netflix ha annunciato l'arrivo sulla propria piattaforma streaming del nuovo film animato di Lady Oscar, intitolato Le rose di Versailles, basato sull'omonimo manga di Riyoko Ikeda. Dopo essere uscito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso 31 gennaio, il film è pronto a sbarcare anche in streaming in Italia, per la gioia di tutti i fan. 🔗movieplayer.it

