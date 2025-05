A Padova la giornata nazionale sul trauma cranico | presente anche la ministra Locatelli

© Padovaoggi.it - A Padova la giornata nazionale sul trauma cranico: presente anche la ministra Locatelli giornata nazionale sul trauma cranico, promossa dall’associazione Daccapo insieme alla Federazione nazionale Associazioni trauma cranico.Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è. 🔗 Sabato 17 maggio alle ore 8.30 presso la Sala Ippolito Nievo del Palazzo del Bo, si terrà la XXVIsul, promossa dall’associazione Daccapo insieme alla FederazioneAssociazioni.Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è. 🔗 Padovaoggi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno: in scena la compagnia Ophelia and the Corò nuts di Padova - Domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.00, sesto spettacolo in concorso e quarta compagnia debuttante al Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell'Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l'IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa... 🔗salernotoday.it

Giornata Unità nazionale, Montecitorio si illumina con il tricolore - ROMA – Il 17 marzo ricorre la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Per l’occasione, sulla facciata di Montecitorio viene proiettata la bandiera nazionale dalle 0.00 di lunedì 17 marzo fino all’alba e dal tramonto dello stesso giorno fino alle 23.59. E’ quanto si legge in una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo Giornata Unità nazionale, Montecitorio si illumina con il tricolore sembra essere il primo su L'Opinionista. 🔗lopinionista.it

Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla: oltre l’ossessione della dieta - L'ossessione per il peso, la dieta e la ricerca della perfezione rappresentano spesso l'anticamera dei disturbi del comportamento alimentare, ora definiti come disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Leslye Pario, biologa nutrizionista, lo sa bene: dopo la sua guarigione dalla bulimia, ha... 🔗veronasera.it

Cosa riportano altre fonti

A Padova la giornata nazionale sul trauma cranico: presente anche la ministra Locatelli; 26^ Giornata Nazionale Trauma Cranico - PADOVA; Comunicato stampa: giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo; Giornata mondiale della prevenzione dei traumi dentali: «In età pediatrica problema emergente di salute pubblica». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

A Padova la giornata nazionale sul trauma cranico: presente anche la ministra Locatelli - In Europa, una persona muore ogni 10 minuti per un trauma cranico grave: incidenti stradali, sportivi o cadute accidentali sono tra le cause più comuni ... 🔗padovaoggi.it

Giornate di Padova SensoriAbile: 9 giorni e oltre 50 appuntamenti unici per sensibilizzare sulla disabilità visiva - Le Giornate di Padova SensoriAbile, dal 10 al 18 maggio, creeranno coinvolgenti occasioni per tutti, per piccoli e grandi, per sperimentare e riscoprire l’importanza dei propri sensi - anche quelli sp ... 🔗padovaoggi.it

Liberazione, tutti gli eventi a Padova per il 25 aprile: dalla cerimonia istituzionale alle mostre, dalle commemorazioni al corteo - PADOVA - Il 25 aprile ricorre l'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Una ricorrenza che a Padova ha radici profonde e che anche quest'anno vede organizzati ... 🔗ilgazzettino.it