A ottant'anni dalla sfilata dei partigiani: a Bergamo apre la nuova sede dell'Isrec

Il 2 maggio 1945 si insediava in provincia diil Governo Militare Alleato: è la pace, anche giuridicamente da quel giorno la guerra nella nostra provincia è finita. Il 4 maggio ladeie delle partigiane per le vie dilo rende evidente: nei fucili ci sono i fiori di quella primavera. “Sul nostro sangue germoglieranno i fiori della libertà”, aveva detto Eraldo Locardi prima di essere fucilato a Lovere il 22 dicembre 1943 insieme a dodici compagni.Da quel 4 maggio è un mondo nuovo che nasce, da costruire insieme, nell’orizzonte della pace. Ada quel giorno simbolico, l’Isrec – Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea – ha deciso di aprire la propria, in via San Giorgio 19. È lache il Comune diha assegnato all’istituto poiché quella storica di via Tasso 4 era diventata troppo piccola. 🔗 Bergamonews.it