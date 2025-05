A lezione dai carabinieri | giovani studenti in visita alla caserma dell' Arma

© Ferraratoday.it - A lezione dai carabinieri: giovani studenti in visita alla caserma dell'Arma lezione diverse dal solito quelle di lunedì e martedì scorso per oltre 100 ragazzi frequentanti le classi terza media dell’Istituto Comprensivo Corrado Govoni di Copparo, dal momento in cui gli studenti, accompagnati dai rispettivi insegnanti, hanno fatto visita al Comando. 🔗 Sono state ore didiverse dal solito quelle di lunedì e martedì scorso per oltre 100 ragazzi frequentanti le classi terza media’Istituto Comprensivo Corrado Govoni di Copparo, dal momento in cui gli, accompagnati dai rispettivi insegnanti, hanno fattoal Comando. 🔗 Ferraratoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Lezione choc a Padova: bufera sulle macabre foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga mostrate agli studenti - Ecco il vero volto degli stupefacenti: fa discutere la lezione choc in un istituto di Padova, dove sono state mostrate in una quarta e quinta superiore le foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga… Sagome stilizzate, ma eloquenti. L’obiettivo era catturare l’attenzione? Ampiamente raggiunto: e con tanto di mal di pancia e bufera polemica a ruota. E allora: «Sapete cos’hanno in comune questi quattro giovani rappresentati in foto? La droga e me»… Inizia così la lezione choc del professor Giovanni Cecchetto, direttore dell’Unità di Medicina legale e scienze forensi di Pavia, tenuta al ... 🔗secoloditalia.it

Studenti a lezione di legalità con i carabinieri - L’Auditorium centro Pacetti di Monteprandone, ha ospitato una lezione sulla legalità rivolta alle classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado, tenuta dal comandante della compagnia carabinieri di San Benedetto, capitano Francesco Tessitore, affiancato dal comandante della locale stazione, maresciallo Gabriele Luciani. Oltre agli studenti hanno assistito all’intervento anche il dirigente scolastica Roberta Capriotti, il sindaco Sergio Loggi e gli assessori comunali Daniela Morelli e Domenico Piunti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gli studenti del Piria-Ferraris-Da Empoli a lezione di legalità coi carabinieri - Prosegue il progetto della cultura della legalità, promosso dall'Arma dei carabinieri, che coinvolge attivamente gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la provincia reggina. I militari della atazione Reggio Calabria Principale hanno incontrato gli studenti dell’istituto... 🔗reggiotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A lezione dai carabinieri: giovani studenti in visita alla caserma dell'Arma; San Vito, gli studenti a lezione di legalità con i carabinieri; Casabona, lezione di legalità con i Carabinieri: gli studenti protagonisti del cambiamento; Studenti delle superiori a lezione con i Carabinieri per riconoscere e contrastare il cyberbullismo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una lezione speciale: i bambini della scuola di Santa Cristina d’Aspromonte in visita alla Stazione dei Carabinieri - Tra sorrisi, racconti e insegnamenti di legalità, gli alunni di Santa Cristina d’Aspromonte vivono un’esperienza educativa indimenticabile ... 🔗strettoweb.com

Casabona, lezione di legalità con i Carabinieri: gli studenti protagonisti del cambiamento - Un incontro carico di valore formativo e umano ha coinvolto, nella mattinata del 29 aprile, circa 100 alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo di Rocca ... 🔗wesud.it

Studenti a lezione di legalità, carabinieri in cattedra - “Gli appuntamenti, finalizzati ad avvicinare i giovani ai valori della ... Articolo completo: Studenti a lezione di legalità, carabinieri in cattedra dal blog Corriere di Rieti ... 🔗msn.com