A Gombola lavori per potenziare la rete elettrica

Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, lunedì 5 maggio inizierà importanti lavori di rinnovo della rete elettrica nel territorio di Polinago, più precisamente in località Gombola. L'intervento rientra nelle attività che Inrete sta portando avanti al fine di incrementare la resilienza del sistema di distribuzione elettrica nell'Appennino Modenese e, in generale, nei territori di competenza, anche alla luce delle nuove esigenze delle comunità servite. In particolare, il cantiere prevede l'interramento di un tratto di linea aerea di media tensione lungo circa 2,4 chilometri. Il nuovo elettrodotto sarà collocato lungo la strada provinciale 23 di Val Rossenna e l'interramento della linea garantirà una migliore continuità del servizio anche in occasione di fenomeni meteorologici rilevanti.

