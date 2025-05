A Giulia la sorella uccisa Un viaggio nel dolore | Non smetterò di cercarti

© Quotidiano.net - A Giulia, la sorella uccisa. Un viaggio nel dolore: "Non smetterò di cercarti" Giulia e di Thiago e condividere con il lettore una promessa, quella contenuta nel titolo, “Non smetterò mai di cercarti”. Nel giorno in cui Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline, la sorella Chiara con una storia su Instagram annuncia l’uscita il 13 maggio del suo libro dedicato alla 29enne incinta al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo in primo grado lo scorso 25 novembre dalla Corte d’Assise di Milano. 🔗 di Roberta Rampini SENAGO (Milano)"Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo, e scrivendo un libro per te". La scrittura come atto liberatorio, le pagine come spazio di elaborazione emotiva, il libro per onorare la memoria die di Thiago e condividere con il lettore una promessa, quella contenuta nel titolo, “Nonmai di”. Nel giorno in cuiTramontano avrebbe spento 31 candeline, laChiara con una storia su Instagram annuncia l’uscita il 13 maggio del suo libro dedicato alla 29enne incinta al settimo mese di gravidanza,il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo in primo grado lo scorso 25 novembre dalla Corte d’Assise di Milano. 🔗 Quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giulia Cecchettin, la sorella Elena: “Sentenza di Turetta segna un precedente terribile” - Elena Cecchettin, sorella di Giulia, critica la sentenza dei giudici che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta secondo cui non c’è l’aggravante della crudeltà e dello stalking. “Una sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente“, ha scritto la ragazza in una storia Instagram. Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin, con 75 coltellate, l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. 🔗lapresse.it

Elena Cecchettin sulla sorella Giulia: “Penso sempre a lei, dovrei smetterla ma non riesco” - “Giulia era la persona più importante della mia vita. Una parte di me ci pensa sempre, ma se continuo a pensarci continuamente non riesco ad andare avanti. Dovrò smetterla, ma temo di mancarle di rispetto, non pensando più a lei ogni momento”. Sono le parole che Elena Cecchettin, sorella di Giulia, assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre del 2023, ha rilasciato alla rivista Grazia, che l’ha intervistata. 🔗news.robadadonne.it

La famiglia di Giulia, uccisa dal marito: “Mai ricevuto 1 milione di risarcimento, ma lo Stato vuole le tasse” - La denuncia della famiglia di Giulia Galiotto, uccisa a 30 anni nel 2009 a sassate dal marito Marco Manzini, attualmente in semilibertà per buona condotta: "L'Agenzia delle Entrate ci chiede le tasse su un risarcimento che non abbiamo mai ricevuto e probabilmente mai riceveremo dall'uomo che ha ucciso nostra figlia. Faremo ricorso".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Chiara Tramontano e il libro per Giulia, la sorella uccisa da Impagnatiello: «Il dolore è un compagno prezioso con cui camminare»; Omicidio Giulia Tramontano, la sorella contro la difesa di Impagnatiello: “Parole offensive, è stato come vederla morire di nuovo”; Processo a Impagnatiello, le pm di Milano chiedono l'ergastolo. Il 25 novembre la sentenza; Omicidio Tramontano, la requisitoria del Pm: Da Impagnatiello narcisismo mortale, nessun raptus. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giulia Tramontano, la sorella Chiara e il libro di memorie: “Non accetto la vita senza di te” - L’annuncio della pubblicazione nel giorno che sarebbe il compleanno di Giulia: “Vorrei avere la leggerezza di chi ha imparato a lasciar andare, ma io non ci ... 🔗milano.repubblica.it

Giulia Tramontano, la sorella Chiara scrive un libro sul femminicidio: «Avrei voluto salvarti, dirti "buon compleanno"» - Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline oggi, venerdì 2 maggio. Eppure la giovane è stata brutalmente uccisa a 29 anni a Senago (Milano) dal compagno Alessandro ... 🔗ilmattino.it

Giulia Tramontano, esce il libro della sorella Chiara: “Non accetto una vita senza di te” - Esce il 13 maggio “Non smetterò mai di cercarti”, il libro dedicato alla storia della ragazza incinta uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, poi condannato all’ergastolo. Oggi Giulia ... 🔗msn.com