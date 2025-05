A Gaza raid israeliani su tende di sfollati e abitazioni civili | almeno 30 morti tre bambini

raid dell'esercito israeliano che hanno colpito il campo profughi a Khan Younis. Tra loro tre bambini di meno di un anno, mentre una bambina oggi è morta di malnutrizione e disidratazione. Il blocco sugli aiuti umanitari a Gaza imposto da Israele dura dal 2 marzo. 🔗 Sarebbero 30 le vittime confermate finora nei nuovidell'esercito israeliano che hanno colpito il campo profughi a Khan Younis. Tra loro tredi meno di un anno, mentre una bambina oggi è morta di malnutrizione e disidratazione. Il blocco sugli aiuti umanitari aimposto da Israele dura dal 2 marzo. 🔗 Fanpage.it

Almeno venticinque morti nei raid israeliani contro le tende degli sfollati a Gaza - Il 17 aprile almeno venticinque persone, tra cui molti bambini, sono morte in una serie di bombardamenti israeliani contro le tende degli sfollati nella Striscia di Gaza, ha annunciato la difesa civile palestinese. Leggi 🔗internazionale.it

Nuovi raid israeliani a Gaza, bilancio delle vittime in crescita - GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Fonti di Gaza segnalano attacchi aerei avvenuti durante la notte in diverse aree della Striscia, con un bombardamento notturno proseguito a ritmo serrato. Attacchi da parte di aerei israeliani sono segnalati intorno a Khan Younis nel sud di Gaza, così come in diverse aree a sud di Gaza City vicino all’estremità settentrionale della Striscia. Sono segnalati almeno 10 morti nei raidi. 🔗unlimitednews.it

Raid israeliani su Gaza, corpi e feriti trasferiti all’ospedale Nasser a Khan Yunis: le immagini dei soccorsi - Crolla la tregua nella Striscia di Gaza. L’esercito israeliano (Idf) bombarda di nuovo i palestinesi dopo il cessate il fuoco. Il ministero della Salute di Gaza ha aggiornato il numero dei morti, salito a 326. I feriti sono 440. Diverse vittime sono ancora sotto le macerie e sono in corso le operazioni di recupero. L'articolo Raid israeliani su Gaza, corpi e feriti trasferiti all’ospedale Nasser a Khan Yunis: le immagini dei soccorsi proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

