A Gaza non ci sono più nemmeno i biscotti la gente assalta magazzini ormai vuoti

© Cms.ilmanifesto.it - «A Gaza non ci sono più nemmeno i biscotti, la gente assalta magazzini ormai vuoti» Gaza la popolazione . «A Gaza non ci sono più nemmeno i biscotti, la gente assalta magazzini ormai vuoti» il manifesto. 🔗 «Non è immaginabile. Ho lavorato in Ucraina, Siria, Yemen, Afghanistan, Congo, Centrafrica ma quello che c’è qua è devastante, è molto, molto di più. Anche perché ala popolazione . «Anon cipiù, la» il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Tilda Swinton partecipa alla Berlinale nonostante le richieste di boicottaggio per Gaza: “sono più utile qui che a casa” - Tilda Swinton ha parlato della sua decisione di partecipare al Festival del cinema di Berlino nonostante le richieste di boicottaggio per il genocidio a Gaza, affermando che sarebbe stato “più utile alle nostre cause” se fosse stata presente. Ieri sera, la vincitrice dell’Oscar ha ricevuto l’Orso d’oro onorario del festival e ha tenuto un discorso in cui ha denunciato che “gli omicidi di massa perpetrati dallo Stato e supportati a livello internazionale stanno attualmente terrorizzando più di una parte del nostro mondo“. 🔗metropolitanmagazine.it

Più di 50mila persone sono state uccise a Gaza dall’inizio dell’offensiva israeliana - L’ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute del governo di Hamas parla di 50.021 vittime dall'inizio della guerra con Israele. Solo nelle ultime 24 ore sono state uccise 39 persone, salgono così a più di 600 i morti dalla ripresa dei bombardamenti pochi giorni fa. 🔗fanpage.it

Gaza irrompe agli Oscar con il documentario israelo-palestinese “No Other Land”: “Insieme le nostre voci sono più forti” - L’Oscar per il miglior documentario alla 97/a edizione dei premi è andato a ‘No Other Land’, documentario diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese composto da Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham. “Abbiamo fatto questo film, palestinesi e israeliani, perché insieme le nostre voci sono più forti”, afferma il reporter e regista palestinese Basel Adra mentre accetta, insieme al giornalista e regista israeliano Yuval Abraham, l’Oscar. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il cardinale Pizzaballa: “Abu Mazen e Netanyahu non sono più il futuro di questa terra martoriata”; Manifestazioni a Gerusalemme contro Netanyahu. Proteste a Gaza contro Hamas - Decine di residenti di Khan Younis, nel sud di Gaza, hanno sfilato in corteo gridando fuori Hamas; Hamas rinvia il prossimo rilascio di ostaggi: la tregua è a rischio?; Hamas rinvia rilascio ostaggi. Trump: Se non tornano scoppierà l'inferno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online