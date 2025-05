A Galeata messe concerti e aquiloni per il patrono Sant’Ellero

Maggio è tradizionalmente il mese dei festeggiamenti di S. Ellero patrono di Galeata. La parrocchia, l'associazione S. Ellero e la Pro loco hanno programmato diversi appuntamenti da domani al 31 maggio sul colle che dista tre chilometri dall'abitato di Galeata. Qui sorge la chiesa, ovvero ciò che resta dell'antichissima abbazia fondata nel 496 da Hilarus o Ellero a seguito di una donazione del nobile pagano ravennate Olibrio che, secondo la tradizione, fu liberato dal demonio grazie all'intervento del santo. Nacque così il primo nucleo della potente abbazia retta da abati-guerrieri che controllò per secoli ampi territori appenninici della Romagna toscana e a lungo diocesi nullius. I fedeli toscani e romagnoli raggiungono Galeata in questo mese per visitare in particolare la cripta dove pregava Ellero e dove i fedeli accostano il capo su un foro per essere sanati dal mal di testa.

