A fuoco rimessa a Montefiore Auto in fiamme sulla sopraelevata

© Ilrestodelcarlino.it - A fuoco rimessa a Montefiore. Auto in fiamme sulla sopraelevata fuoco del distaccamento di San Benedetto e del comando provinciale di Ascoli a seguito di una serie di interventi che li hanno tenuti impegnati per l’intera giornata. Il primo incendio si è sviluppato poco dopo le ore 8,15 di ieri in un annesso agricolo in territorio di Montefiore dell’Aso. I pompieri sono intervenuti con quattro mezzi, necessari per spegnere le fiamme che hanno distrutto la rimessa di attrezzi agricoli. In seguito è stato necessario anche l’impiego di un mezzo aereo per mettere in sicurezza il tetto di legno e pannelli isolanti disposti sotto le tegole. Inizialmente le fiamme hanno attaccato anche le sterpaglie circostanti all’annesso agricolo facendo paventare una pericolosa diffusione dell’incendio. Terminato l’intervento a Montefiore, intorno alle 13,30 un altro incendio è divampato nelle campagne di Valle Rossa in comune di Carassai, dove i vigili del fuoco hanno operato fino alle 14,30, ma quasi contemporaneamente un’altra squadra è dovuta accorrere sulla sopraelevata dell’Ascoli Mare dove, nell’area di servizio Agip, ha preso fuoco una utilitaria alimentata a Gpl. 🔗 Giornata complicata per i vigili deldel distaccamento di San Benedetto e del comando provinciale di Ascoli a seguito di una serie di interventi che li hanno tenuti impegnati per l’intera giornata. Il primo incendio si è sviluppato poco dopo le ore 8,15 di ieri in un annesso agricolo in territorio didell’Aso. I pompieri sono intervenuti con quattro mezzi, necessari per spegnere leche hanno distrutto ladi attrezzi agricoli. In seguito è stato necessario anche l’impiego di un mezzo aereo per mettere in sicurezza il tetto di legno e pannelli isolanti disposti sotto le tegole. Inizialmente lehanno attaccato anche le sterpaglie circostanti all’annesso agricolo facendo paventare una pericolosa diffusione dell’incendio. Terminato l’intervento a, intorno alle 13,30 un altro incendio è divampato nelle campagne di Valle Rossa in comune di Carassai, dove i vigili delhanno operato fino alle 14,30, ma quasi contemporaneamente un’altra squadra è dovuta accorreredell’Ascoli Mare dove, nell’area di servizio Agip, ha presouna utilitaria alimentata a Gpl. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Todi, auto prende fuoco durante la marcia. E’ la terza in tre giorni - Todi (Perugia), 9 aprile 2025 – Paura a Todi intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 aprile, in località Due Santi, quando il conducente di un’auto si è accorto che la vettura sulla quale viaggiava aveva preso fuoco. E’ subito scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati da Todi e hanno subito attaccato le fiamme, spegnendo l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti: il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e a mettersi in sicurezza. 🔗lanazione.it

Paura a Nibionno, auto in marcia prende fuoco improvvisamente: il conducente accosta e si salva in extremis. Chiusa la Briantea - Nibionno (Lecco), 16 febbraio 2025 – Auto in fiamme sulla Statale Briantea a Nibionno. Il conducente del veicolo, una familiare, ha visto del fumo uscire dal vano motore mentre era in marcia, ha fatto in tempo solo ad accostare e scappare fuori dalla macchina che in pochi secondo è divampato un incendio. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 lungo la 342 Lecco – Como. Sono subito intervenuti a sirene spiegare i vigili del fuoco a bordo di due autopombe serbatoio: i soccorritori hanno prima circoscritto le fiamme, che si stavano propagando anche ad alcune sterpaglie che crescono a bordo di quel ... 🔗ilgiorno.it

Un'altra auto a fuoco, pronto intervento dei pompieri - Ieri a Valmadrera, oggi a Nibionno. Un'altra auto a fuoco in provincia di Lecco dopo i roghi che si erano già verificati nelle scorse settimane sul territorio. L'ultimo incendio in ordine di tempo si è verificato questa mattina, domenica 16 febbraio, nel comune della Brianza lecchese... 🔗leccotoday.it

