© Ilfattoquotidiano.it - A Colturano continua l’inquinamento delle acque nel disinteresse delle istituzioni delle associazioni ambientaliste e l’indignazione della società civile, molte volte le risposte delle istituzioni sono lente, inadeguate o, in alcuni casi, del tutto assenti.Un esempio emblematico di questa dinamica è rappresentato dal caso denunciato agli enti preposti il 17 febbraio 2022 a Colturano, piccolo abitato a sud dell’area metropolitana milanese. Nel comune lombardo, questo ennesimo episodio, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le organizzazioni ambientaliste locali. Tant’è che alcune associazioni ambientaliste (Associazione del Parco Agricolo Sud Milano, WWF Martesana Sud Milano e Legambiente) hanno denunciato lo sversamento illecito di sostanze tossiche in un corso d’acqua nei pressi del paese, che ha provocato gravi danni all’ambiente circostante. 🔗 Negli ultimi anni, la crescente attenzione verso i temi ambientali ha portato alla luce numerosi casi di inquinamento industriale che hanno minacciato e ridotto la salute dei cittadini e la sostenibilità degli ecosistemi. Tuttavia, nonostante le denunceassociazioni ambientaliste e l’indignazione della società civile, molte volte le rispostesono lente, inadeguate o, in alcuni casi, del tutto assenti.Un esempio emblematico di questa dinamica è rappresentato dal caso denunciato agli enti preposti il 17 febbraio 2022 a, piccolo abitato a sud dell’area metropolitana milanese. Nel comune lombardo, questo ennesimo episodio, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le organizzazioni ambientaliste locali. Tant’è che alcune associazioni ambientaliste (Associazione del Parco Agricolo Sud Milano, WWF Martesana Sud Milano e Legambiente) hanno denunciato lo sversamento illecito di sostanze tossiche in un corso d’acqua nei pressi del paese, che ha provocato gravi danni all’ambiente circostante. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

