A Cesenatico una nuova scuola immersa in quasi 2mila metri quadrati di verde moderna e sostenibile

Cesenatico, in viale Torino, è stata inaugurata una nuova scuola primaria, progettata per ospitare 140 alunni all'interno di un'area verde di circa 2.000 metri quadrati. L'edificio, finanziato con sette milioni di euro provenienti da fondi statali, rappresenta un esempio di infrastruttura scolastica moderna e sostenibile, realizzata secondo criteri di efficienza e integrazione ambientale.

