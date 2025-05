A Cervia il beach stadium di Marina

© Ilrestodelcarlino.it - "A Cervia il beach stadium di Marina" beach stadium a Marina di Ravenna. Una struttura innovativa, con 3.000 posti, fruibile tutto l’anno, capace di ospitare sport, eventi e concerti" scrive Nicola Grandi, candidato sindaco per Viva Ravenna, Forza Italia e Fratelli d’Italia. "Oggi – prosegue Grandi –, dopo due mandati da sindaco e appena nominato presidente della Regione, de Pascale ha annunciato con entusiasmo un progetto simile. Ma a Cervia!" dove "insieme al sindaco Missiroli lo ha definito ’la strada giusta per rafforzare il modello storico di Cervia’. Ma se si tratta del modello storico di Marina, che negli anni ha visto ospitare competizioni anche mondiali!". 🔗 "Era il 2016 quando Michele de Pascale, allora candidato sindaco, prometteva con convinzione in campagna elettorale la realizzazione di undi Ravenna. Una struttura innovativa, con 3.000 posti, fruibile tutto l’anno, capace di ospitare sport, eventi e concerti" scrive Nicola Grandi, candidato sindaco per Viva Ravenna, Forza Italia e Fratelli d’Italia. "Oggi – prosegue Grandi –, dopo due mandati da sindaco e appena nominato presidente della Regione, de Pascale ha annunciato con entusiasmo un progetto simile. Ma a!" dove "insieme al sindaco Missiroli lo ha definito ’la strada giusta per rafforzare il modello storico di’. Ma se si tratta del modello storico di, che negli anni ha visto ospitare competizioni anche mondiali!". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

BEACH ZONE – Erika Ditta e Cindy Lee Fezzi: a Cervia il debutto della nuova coppia - E’ composta da Erika Ditta e da Cindy Lee Fezzi la nuova coppia di stanza a Cesenatico che si appresta ad affrontare la nuova stagione del Campionato Italia no con alcuni blitz sui Future del circuito internazionale. Le due giocatrici si raccontano ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada ai microfoni di Beach Zone 🔗oasport.it

Ballinsé Beach 2025: la festa dei suoni e delle radici vola a Marina di Chieuti - Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 Marina di Chieuti, in provincia di Foggia, si trasforma in un crocevia di culture, danze e suoni grazie alla nuova edizione di Ballinsé Beach, il festival internazionale dei balli e dei suoni popolari. Ospitato presso l’Hotel Residence Milano, a due passi dal mare... 🔗foggiatoday.it

Bellaria Igea Marina si conferma la capitale italiana del beach volley - La Federazione Italiana Pallavolo ha reso note le sedi e le date che ospiteranno i numerosi appuntamenti dei Campionati Italiani Assoluti e dei Campionati Italiani Giovanili di beach volley. Dopo aver ufficializzato a dicembre scorso le quattro tappe “Gold” Fonzies di Caorle, Montesilvano, Marina... 🔗riminitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Cervia il beach stadium di Marina; La punzecchiatura di Nicola Grandi: Il Beach stadium promesso a Marina di Ravenna finisce ora a Cervia; Nicola Grandi: Dopo 9 anni di promesse di de Pascale non mantenute il Beach Stadium previsto per Marina finisce… a Cervia!; Nicola Grandi: Dopo 9 anni di promesse di de Pascale non mantenute il Beach Stadium previsto per Marina finisce… a Cervia!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"A Cervia il beach stadium di Marina" - "Era il 2016 quando Michele de Pascale, allora candidato sindaco, prometteva con convinzione in campagna elettorale la realizzazione di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Nicola Grandi (centrodestra) attacca sul beach stadium che de Pascale ha promesso a Marina ma finisce a Cervia - Nel 2016 Michele de Pascale, allora candidato sindaco, prometteva in campagna elettorale la realizzazione di un Beach Stadium a Marina di Ravenna. "Una ... 🔗ravennanotizie.it

Nicola Grandi: Dopo 9 anni di promesse di de Pascale non mantenute il Beach Stadium previsto per Marina finisce… a Cervia! - “Era il 2016 quando Michele de Pascale, allora candidato sindaco, prometteva con convinzione in campagna elettorale la realizzazione di un Beach Stadium a Marina di Ravenna. Una struttura innovativa, ... 🔗ravennawebtv.it