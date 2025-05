A 17 anni va a spasso con un coltello a serramanico nella tasca del pantalone | denunciato

© Palermotoday.it - A 17 anni va a spasso con un coltello a serramanico nella tasca del pantalone: denunciato Operazione dei carabinieri Termini Imerese. I militari dell'Arma - nell'ambito di alcuni controlli - hanno fermato un'auto con a bordo un 17enne ed un 20enne. "I due ragazzi - spiegano in una nota dal comando dei carabinieri - sin da subito hanno mostrato insofferenza al controllo. Sottoposti a. 🔗 Palermotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Investe una ragazza di 17 anni sulle strisce e va via senza soccorrerla: rintracciato un uomo dopo quattro giorni - Il 79enne che nel tardo pomeriggio venerdì 21 febbraio ha investito una 17enne a Osio Sotto (Bergamo) si era allontanato senza prestare soccorso. È stato rintracciato dopo quattro giorni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gout Gout brucia le tappe, il nuovo Bolt va ai Mondiali a 17 anni: “Vedremo cosa so fare contro i migliori” - A soli 17 anni, Gout Gout vola ai Mondiali di atletica 2025. Il talento australiano correrà i 200 metri a Tokyo dopo una stagione da record che lo ha già messo a confronto con Usain Bolt. La promessa dello sprint sfiderà i grandi del mondo, da Noah Lyles a Letsile Tebogo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno: ‘Amava la campagna’ - Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrare Un drammatico incidente ha sconvolto Montopoli Valdarno. Felice Laveglia, 17 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando nei campi di famiglia. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 31 marzo in località Chiecina. Intono alle 20:15 il padre, preoccupato per il ritardo, è andato a cercarlo e lo ha trovato privo di sensi sotto il mezzo. 🔗notizieaudaci.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A 17 anni va a spasso con un coltello a serramanico nella tasca del pantalone: denunciato; Royal Enfield Bear 650, come va la scrambler indiana stile anni 60; Domenico Travaglini saluta la Virtus Vasto: «17 anni meravigliosi, pronto per un altro progetto; Seriate, nel sottopasso per Orio: «Aiuto, sono stata aggredita». Violenza, arrestato 17enne. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media