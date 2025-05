5&5 Day a Livorno | due giorni per celebrare la torta di ceci alla Terrazza Mascagni

Livorno – In occasione del Sulla Felicità Festival, il Comune di Livorno, in collaborazione con Fondazione Lem e l'Associazione tortai Livornesi, organizza il 5&5 Day: due giornate, sabato 4 e domenica 5 maggio, interamente dedicate alla torta di ceci, la specialità più amata della città.L'evento si svolgerà presso la Terrazza Mascagni, dalle 10 alle 21, e proporrà il classico 5&5, panino farcito con torta di ceci, nelle sue versioni tradizionali – con pane francese o schiacciatina – e con l'aggiunta di melanzane. Il tutto a prezzi popolari: 2 euro per la versione semplice o per una porzione singola, 3 euro per quella con melanzane.A preparare e servire la torta ci saranno i tortai storici livornesi, custodi della ricetta autentica: Alepizza, Cecco, Forti, Gagarin, I Tre Canti, Leone e Seghieri, garanzia di qualità e passione artigianale.

