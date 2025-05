53mila euro

FOLIGNO Alessio Merli, capocantoniere di Forcatura, paesino della montagna folignate con appena 60 abitanti, ha vinto 53mila euro nella puntata di Affari Tuoi del primo maggio. Alessio, nella trasmissione condotta da Stefano De Martino era accompagnato dalla mamma Federica, titolare di una azienda agricola. Una cifra niente male che Alessio è riuscito a vincere a conclusione di una partita in avvio con molte ombre e poche luci che il concorrente è riuscito con bravura a riequilibrare. Un percorso in salita fino a circa metà del gioco, fino a quando Alessio 'pescati' i 75mila euro ha rifiutato l'offerta del 'dottore'. Da qui in avanti Alessio, il cui motto era "entro, spacco e esco" rifiuta la proposta del 'cambio' e decide di andare avanti, in considerazione del fatto che sul tabellone spiccava la cifra dei 300mila euro.

