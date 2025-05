5 maggio Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani | Asst Lariana in campo con banchetti test e video educativi

Il 5 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ribadire l'importanza di un gesto semplice ma fondamentale, capace di salvare milioni di vite ogni anno: lavarsi correttamente le Mani.

A Città della Scienza la Giornata Mondiale dell’Astronomia nel weekend del 3 e 4 maggio - Città della Scienza mette in campo per il 3-4 maggio un weekend ricco di attività celebrando la Giornata Mondiale dell’Astronomia. Nel corso del weekend del 3-4 maggio, al termine della “Primavera della Scienza” – che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori tra famiglie, sia dall’Italia che dall’estero – Città della Scienza celebra la […] 🔗2anews.it

Il 22 maggio nasce la Giornata Mondiale dell’Esofagite eosinofila - Roma – Eseo Italia, Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, insieme all’Alleanza EoE Day annunciano che la Giornata europea dedicata all’Esofagite eosinofila (#EuropeanEoEDay) a partire da quest’anno diventerà il 22 maggio Giornata Mondiale (World Eosinophilic Esophagitis – EoE – Day) . La celebrazione mondiale di questo evento è stata resa possibile grazie allo sforzo collaborativo delle associazioni di pazienti di tutto il mondo che aderiscono all’Alleanza. 🔗romadailynews.it

Giornata mondiale dell’asma, il 6 maggio al Meyer visita e spirometria gratuite - Firenze, 2 maggio 2025 – Martedì 6 maggio è la Giornata mondiale dell’asma. Con l’occasione la Broncopneumologia del Meyer, che appartiene alla Simri, la Società italiana per le malattie respiratorie infantili, offrirà gratuitamente una breve valutazione e una spirometria ai bambini a partire dai 6 anni di età, non noti al servizio e fino ad esaurimento posti. Lo staff del Meyer sarà a disposizione per dare un primo inquadramento sulla salute respiratoria del bambino/a. 🔗lanazione.it

