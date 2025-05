4 Torri sfida UniTrento | ultima partita interna della stagione

© Sport.quotidiano.net - 4 Torri sfida UniTrento: ultima partita interna della stagione ultima partita interna oggi pomeriggio per la 4 Torri: al palasport cittadino arriva l'UniTrento (inizio ore 17.30). Entrambe le squadre sono desiderose di ben comportarsi in questa che è la penultima uscita stagionale: per la squadra di casa la necessità di ottenere una vittoria di fronte al proprio pubblico, un successo che ormai manca da quattro turni (di cui due interni).Queste la parole di coach Roberto De Marco: "L'ultima partita della stagione in casa deve essere un ulteriore stimolo a fare del nostro meglio – spiega il tecnico romagnolo – sia per noi stessi, sia per salutare e ringraziare al meglio tutte le persone che ci hanno sempre seguito. Trento è avversario ostico, lo sappiamo. Proveremo a prenderci la rivincita dell'andata".De Marco ricorda bene la partita dell'andata perché fu il suo esordio in panchina della 4 Torri: Trento però seppe imporsi 3-1 lasciando per strada solo il terzo set.

