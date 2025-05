4 di sera Procaccini spiana la sinistra | Il fotomontaggio di Trump? Siete tristi!

© Liberoquotidiano.it - 4 di sera, Procaccini spiana la sinistra: "Il fotomontaggio di Trump? Siete tristi!"

sinistra è rimasta la stessa forza politica di un tempo, che pur di attaccare un avversario non riesce nemmeno a sorridere di fronte a un fotomontaggio scherzoso. È vero, il protagonista di questa vicenda è Donald Trump. Forse il nemico vivente più odiato di sempre. E dall'altra parte c'è il simulacro di Papa Francesco. Forse il Pontefice più caro ai compagni. Insomma: era tutto ampiamente prevedibile.Nicola Procaccini, ospite di 4 di sera su Rete 4, ha messo in luce tutte le contraddizioni della sinistra. La stessa sinistra che ha sempre osteggiato la Chiesa. E che ora grida allo scandalo per un fotomontaggio scherzoso. Come avrebbe detto il Cavaliere: "I soliti comunisti". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42481590 "Come al solito un certo pregiudizio nei confronti del personaggio. 🔗 Berlusconi lo ha sempre detto. E, dopo anni, la musica non è cambiata. Laè rimasta la stessa forza politica di un tempo, che pur di attaccare un avversario non riesce nemmeno a sorridere di fronte a unscherzoso. È vero, il protagonista di questa vicenda è Donald. Forse il nemico vivente più odiato di sempre. E dall'altra parte c'è il simulacro di Papa Francesco. Forse il Pontefice più caro ai compagni. Insomma: era tutto ampiamente prevedibile.Nicola, ospite di 4 disu Rete 4, ha messo in luce tutte le contraddizioni della. La stessache ha sempre osteggiato la Chiesa. E che ora grida allo scandalo per unscherzoso. Come avrebbe detto il Cavaliere: "I soliti comunisti". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42481590 "Come al solito un certo pregiudizio nei confronti del personaggio. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

"Difesa, dazi, Cina? Trump smaschera la vostra ipocrisia": FdI, Procaccini spiana la sinistra - «Dal punto di vista dialettico Donald Trump sarà anche abrasivo, ma in ciò che dice si fa fatica a trovare l'errore. Anzi: la sua visione è molto più occidentale di quanto sembri e dà ragione a Giorgia Meloni non solo sulla necessità di non dividere il nostro “fronte”, ma anche di valorizzare al massimo la partnership Ue-Washington». Nicola Procaccini, lei è co-presidente del gruppo Ecr, i Conservatori e Riformisti Ue: cosa le piaciuto di più del discorso sullo “stato dell'Unione” del presidente Usa? «Trump ha smascherato l'ipocrisia europea su tutti i principali dossier: difesa, dazi, ... 🔗liberoquotidiano.it

L’EREDITÀ: IL SABATO SERA DI RAI1 CON SEI COPPIE FAMOSE E UNA SCOSSA MOLTO SPECIALE - Si intitola “Viva l’Amore” il nuovo appuntamento speciale de “L’Eredità”, in onda sabato 15 marzo alle 21-.30 su Rai1: il celebre game show, condotto da Marco Liorni dedica una serata speciale all’amore in tutte le sue forme. Sei coppie note, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale, si sfidano per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli Simona Izzo e Ricky Tognazzi Rossella Erra e Attilio Russo Giulia Salemi e Pierpaolo ... 🔗bubinoblog

RAI2: ORE 14 RESTA AL POMERIGGIO E RADDOPPIA DI SERA. TUTTI I DETTAGLI (ANTEPRIMA) - Ore 14, il fortunato programma di attualità di Milo Infante, negli ultimi giorni è oggetto di discussione. Per il talk show dagli ascolti record sono uscite indiscrezioni sullo spostamento di sera. Non in aggiunta ma in sostituzione dell’appuntamento nella fascia pomeridiana. Non sarà così in quanto Ore 14 è confermato per aprire il pomeriggio di Rai2 anche nella stagione tv 2025/2026. Così apprende BubinoBlog. 🔗bubinoblog

Altre fonti ne stanno dando notizia

4 di sera, Procaccini spiana la sinistra: Il fotomontaggio di Trump? Siete tristi! | .it; Donald Trump, la vendetta sul Canada: alta tensione sull'Artico | .it; Otto e Mezzo, Meloni fa impazzire Scanzi: Quando? Dove? Come? | .it; Donald Trump, Federico Rampini: quali poteri lo insidiano e cosa può accadergli | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne