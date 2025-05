3 ragazzi morti in un incendio Olanda nega estradizione dell’accusato | ‘in Italia carceri inumane’

Olanda non ha concesso il trasferimento di Washi Laroo, olandese di origini nordafricane, destinatario di un mandato di arresto europeo

Appiccò un incendio e fece tre morti a Milano, ma l’Olanda non trasferisce il detenuto: “Carceri italiane inumane” - L'Olanda continua a rifiutare la richiesta di trasferimento in Italia di Washi Laroo, il 26enne olandese arrestato ad Amsterdam come presunto autore di ... 🔗fanpage.it

