164 anniversario dell' Esercito | conferita la Croce d' Oro al Merito ad un Sottufficiale delle Guide di Salerno

Ieri mattina, sul Lungomare Nazario Sauro, si è svolta la cerimonia militare per il 164° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabela Rauti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano.

Il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano - La commemorazione, intrisa di valori storici e culturali dimostra come l’Esercito Italiano sia un’Organizzazione statuale, non solo al servizio della sicurezza nazionale, ma anche innovativa e promotrice di valori universali, come l’inclusione, la disciplina, la coesione e il senso di comunità. 🔗ilgiornale.it

L'anniversario dell'Esercito Italiano a Bari: sul lungomare la cerimonia militare - Dall’1 al 4 maggio si svolgeranno a Bari una serie di eventi per celebrare il 164° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, incentrati sugli assi portanti a cui si ispira oggi la Forza Armata: “Tecnologia, Valori e Addestramento”. Giovedì 1 maggio, alle 10, sarà inaugurato e... 🔗baritoday.it

Crotone ha ricordato il 164° anniversario dell’Unità d’Italia - Con una cerimonia suggestiva e coinvolgente per il luogo significativo scelto, il Monumento ai Fratelli Bandiera in località Bucchi, che già nel 2011 aveva ospitato la cerimonia per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. E ancora più coinvolgente perché ad animare l’iniziativa sono stati i bambini della scuola “Pizzuta”. Guidati dalle professoresse Mariangela Crudo ed Elena Fabiano e dalle altre insegnanti, i bambini hanno dato vita ad una serie di iniziative a cominciare dalla composizione di un puzzle con tutte le regioni d’Italia oltre a poesie e momenti di riflessione sull’importanza ... 🔗laprimapagina.it

