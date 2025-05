118 l’ASL Benevento | Tutele contrattuali garantite Incontro urgente per fare chiarezza

In merito agli articoli apparsi negli ultimi giorni sugli organi di stampa e alle segnalazioni ricevute da parte di qualche organizzazione sindacale, l'ASL Benevento intende fare chiarezza sulle condizioni di lavoro del personale impegnato nel Servizio 118. Il servizio è stato affidato, tramite gara pubblica, ad una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) composta da Misericordie, Croce Rossa Italiana e ANPAS. È previsto che tutti gli infermieri e gli autisti soccorritori siano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le Tutele previste dalla legge. La responsabilità di applicare correttamente il contratto collettivo nazionale e di garantire condizioni di lavoro dignitose ricade sull'ATS, in quanto datore di lavoro. L'ASL Benevento, attraverso il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), svolge attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni previste dalla gara.

Su questo argomento da altre fonti

Su questo argomento da altre fonti

