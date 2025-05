1 Maggio copione gia scritto | antisemitismo titini e amore gay

© Liberoquotidiano.it - 1° Maggio, copione gia scritto: antisemitismo, titini e amore gay Maggio da qualche anno a questa parte le ironie si sprecherebbero. La verità è che la celebrazione dei lavoratori è da tempo un evento di propaganda politica, in qualsiasi sua declinazione: concertone, comizio, interviste in tv. E forse mai come in questo 2025 è sembrata una stanca, loffia checklist: il “Bella ciao”? Fatto. La pace? Fatto. L’arcobaleno? Fatto. La critica a Israele? Fatto. Nostalgia rossa? Fatto. Il patriarcato? Fatto. Il resto è noia, come canterebbe Franco Califano.A Trieste qualche simpaticone porta al corteo le bandiere titine della Jugoslavia, sfregio alla memoria delle vittime italiane delle Foibe. Nessuno sente il dovere di dire: per favore, abbassale e vattene. «Un gesto ignobile - ha dichiarato Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 Febbraio – che si ripete da anni e deve essere condannato da tutti i veri democratici. 🔗 La solita musica, note stonate, uno sporco lavoro ma. Se non fosse un tabù, sul Primoda qualche anno a questa parte le ironie si sprecherebbero. La verità è che la celebrazione dei lavoratori è da tempo un evento di propaganda politica, in qualsiasi sua declinazione: concertone, comizio, interviste in tv. E forse mai come in questo 2025 è sembrata una stanca, loffia checklist: il “Bella ciao”? Fatto. La pace? Fatto. L’arcobaleno? Fatto. La critica a Israele? Fatto. Nostalgia rossa? Fatto. Il patriarcato? Fatto. Il resto è noia, come canterebbe Franco Califano.A Trieste qualche simpaticone porta al corteo le bandiere titine della Jugoslavia, sfregio alla memoria delle vittime italiane delle Foibe. Nessuno sente il dovere di dire: per favore, abbassale e vattene. «Un gesto ignobile - ha dichiarato Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 Febbraio – che si ripete da anni e deve essere condannato da tutti i veri democratici. 🔗 Liberoquotidiano.it

Conclave, bugie sullo stato di salute dei candidati più forti per screditarli (come accaduto a Bergoglio). Fumata bianca già il 7 maggio? - Una volta sgombrato il campo dalle questioni logistiche, per esempio come si dovranno organizzare i cardinali elettori nei giorni a venire, e affrontato l?annoso problema del disastro...

Il Modena resta nel limbo. È un copione già visto - di Alessandro Troncone Sgombriamo subito il campo da equivoci e da voci fatte circolare senza alcun motivo solo perché un allenatore, Vicenzo Vivarini, è stato avvistato al ’Menti’ di Castellammare. Il Modena non ha in testa l’ipotesi di un cambio allenatore, non è certo questo il problema seppur anche Mandelli abbia una fetta di responsabilità come ogni tecnico di una qualsiasi formazione che non ottiene i risultati sperati. 🔗sport.quotidiano.net

