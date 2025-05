1-0 al Verona l' Inter torna a -3 dal Napoli

Inter risponde al Napoli e battendo il Verona 1-0 si riporta a -3 punti dai partenopei che guidano la classifica con 77 punti a tre giornate dal termine del campionato. I nerazzurri inseguono con 74 punti. Contro il Verona a decidere il match è stata una rete di Asllani su rigore. 🔗 L'risponde ale battendo il1-0 si riporta a -3 punti dai partenopei che guidano la classifica con 77 punti a tre giornate dal termine del campionato. I nerazzurri inseguono con 74 punti. Contro ila decidere il match è stata una rete di Asllani su rigore. 🔗 Quotidiano.net

