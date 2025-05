??La piattaforma Bo-oks torna al Salone del Libro | Tutte le novità per lettori e editori

© Periodicodaily.com - ??La piattaforma Bo-oks torna al Salone del Libro: Tutte le novità per lettori e editori

La piattaforma digitale powered by 4Graph dedicata all’editoria indipendente – conferma La partecipazione al Salone del Libro 2025, con tante novità per i lettori e per gli editori legate alLa crescita strategica del progetto. novità tecnologiche per una lettura più personalizzata ? Bo-oks, La piattaforma digitale dedicata all’editoria . 🔗 Per il secondo anno consecutivo, Bo-oks –digitale powered by 4Graph dedicata all’a indipendente – confermapartecipazione aldel2025, con tanteper ie per glilegate alcrescita strategica del progetto.tecnologiche per una lettura più personalizzata ? Bo-oks,digitale dedicata all’a . 🔗 Periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salone del Risparmio 2025: si torna a parlare del valore dell’ educazione finanziaria. - In occasione del Salone del Risparmio 2025 si ha avuto modo di porre l’attenzione su un tema delicato come l’educazione finanziaria. Occorre partire da qui per ambire ad una popolazione che investe consapevolmente. Il risparmio è uno dei fondamenti principali del mondo dell’economia. Risparmiare significa rinunciare a spendere una parte del proprio reddito in vista [...] 🔗mondouomo.it

Torna Nauta, il salone nautico dei record - I saloni e le fiere sono le migliori occasioni per conoscere le ultime innovazioni e le principali tendenze di un determinato settore. Con la loro capacità di coinvolgere attivamente in un unico luogo: aziende, professionisti e consumatori, svolgono un ruolo strategico nell’economia globale... 🔗today.it

Scuola e lavoro, torna a Novara il salone dell'orientamento - Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, dalle 8,30 alle 12,45 al palasport Dal Lago di Novara, torna l'appuntamento con "Wooooow - io e il mio futuro", l'evento dedicato all'orientamento scolastico e post-diploma organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia... 🔗novaratoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il corso Book-Makers; La piattaforma Bo-oks ritorna al Salone del Libro con tante novità; Milano, Book Pride: torna la fiera dell’editoria indipendente; Scopri la community SalTo+. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La piattaforma Bo-oks torna al Salone del Libro: tutte le novità per lettori e editori - Per il secondo anno consecutivo, Bo-oks – la piattaforma digitale powered by 4Graph dedicata all’ editoria indipendente – conferma la partecipazione al Salone del Libro 2025 , con tante novità per i l ... 🔗fai.informazione.it

Torna dall’8 al 13 aprile 2025 il Salone del Mobile.Milano: anticipazioni e calendario - elementi cardine di un racconto corale che rafforza il ruolo del Salone non solo come vetrina commerciale, ma come autentica piattaforma culturale e creativa. In questo contesto, torna a Milano ... 🔗msn.com