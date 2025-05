? Festa della Musica 2025 a Cinisello Balsamo | arrivano i The Sun con un concerto-testimonianza

A Cinisello Balsamo arrivano i The Sun con un concerto-testimonianza per la Festa della Musica 2025. L'iniziativa rientra nel tour primaverile annunciato dalla band, che ha recentemente pubblicato il singolo Coraggio, brano che anticipa l'uscita del prossimo album. La tappa milanese assume un significato particolare per l'impegno sociale e spirituale che caratterizza i The Sun. Nell'ambito delle celebrazioni per il Giubileo, Cinisello Balsamo ospiterà un appuntamento musicale e spirituale di grande rilievo: il 21 giugno il Parco di Villa Casati Stampa farà da cornice al concerto della rock band The Sun, in occasione della Festa della Musica 2025. Un evento speciale per il Giubileo: la band sarà protagonista il 21 giugno nel parco di Villa Casati Stampa per la Festa della Musica 2025.

