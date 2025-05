ZTL De Michele La Politica che Serve | Avevamo ragione noi il sindaco fa marcia indietro

Sulla nuova ordinanza che disciplina la ZTL ad Aversa interviene il consigliere comunale di opposizione Mario De Michele, esponente de La Politica che Serve. Per De Michele, la modifica al provvedimento originario firmato dal sindaco Matacena rappresenta un vero e proprio passo indietro dell'amministrazione e una vittoria delle forze di minoranza. «Avevamo ragione noi», ha dichiarato.

Aversa, De Michele: “Scelte retrograde su Ztl. Servono scelte coraggiose, non populistiche” - Aversa (Caserta) – “Meno auto, più persone. Una città a misura di tutti”. È questo lo slogan che campeggia sui manifesti comparsi in questi giorni ad Aversa, ... 🔗pupia.tv

Aversa, Ztl: cambiano gli orari e scoppia la polemica - Cambia l'orario della Ztl in via Roma, la strada principale di Aversa e scatta la polemica politica. «Con tutti i problemi che vive la città, il sindaco Franco Matacena ... 🔗ilmattino.it

