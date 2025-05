Ztl Aversa cambia l’ordinanza | orari rivisti e varchi spostati In vigore da lunedì

Aversa, Franco Matacena, introduce alcuni aggiustamenti alla disciplina della Zona a Traffico Limitato. Il provvedimento entrerà in vigore lunedì, 5 maggio. Le principali novità riguardano gli orari serali del fine settimana e dei giorni festivi, in particolare nella fascia compresa tra via Roma, via Magenta, via Garibaldi.

