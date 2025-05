Zona Fiera l' asfalto rischia di cedere | strada chiusa e traffico deviato

Sull'asfalto si è formato un pericoloso avvallamento che, secondo gli esperti, potrebbe essere il preludio a un cedimento significativo della strada. La polizia municipale e la protezione civile comunale sono intervenute già la scorsa notte per limitare il traffico in via Anwar Sadat, in Zona Fiera.

Salone del Mobile 2025, zona rossa in fiera a Rho: “Garantire un ambiente sicuro a visitatori e operatori” - Rho (Milano), 2 aprile 2025 – In occasione del Salone del Mobile in programma nei padiglioni di Rho della Fiera dall'8 al 13 aprile, l’area della fiera a Rho, alle porte di Milano, diventa zona rossa. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto oggi dal prefetto Claudio Sgaraglia, ha messo a punto un piano di interventi straordinari “per garantire un ambiente sicuro ai visitatori e agli operatori del settore” in considerazione dell'arrivo previsto ogni giorno di 40-50 mila visitatori con picchi anche di 80 mila e del fatto che fra il 2022 e il 2024 nei giorni del salone c'è stato ... 🔗ilgiorno.it

Brescia, è crisi nera: squadra in zona playout, Maran rischia. Le mosse di Cellino - è crisi a Brescia dove la squadra di Maran ha incassato una nuova sconfitta, stavolta nello scontro salvezza contro il Frosinone. I ciociari... 🔗calciomercato.com

Un'altra zona rossa a Milano: sarà in Fiera per il Salone del Mobile - Ancora una zona rossa nel Milanese. Questa volta di durata molto limitata, in coincidenza con il Salone del Mobile che si svolgerà nel quartiere fieristico di Rho dall'8 al 13 aprile. Nelle stesse date sarà istituita la zona rossa, in tre aree specifiche del Comune di Rho limitrofe alla Fiera. Le... 🔗milanotoday.it

Asfalto, eccellenze e dazi: gioie e dolori di una Bassa agricola che ha tanto da dire - Oggi, 24 aprile, taglio del nastro della 42esima Fiera Agricola di Treviglio: il presidente di Coldiretti Bergamo racconta l'agricoltura moderna ... 🔗primatreviglio.it

Sfratti in zona fiera, "non ce ne andiamo finché non avremo la nuova casa" - Continua il calvario degli inquilini del civico 41 di via Michelino in zona Fiera a Bologna. Sono cinque le famiglie che rischiano di perdere la casa dopo che la società che ha acquisito lo ... 🔗rainews.it