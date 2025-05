Ilgiorno.it - Zinasco, trovato morto dissanguato con la gola tagliata: cosa è emerso dall’autopsia sul corpo del turista tedesco

(Pavia), 2 maggio 2025 - Ferite compatibili con coltellate autoinflitte. È stata eseguita nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, l'autopsia suldel 23enneprivo di vita mercoledì 30 aprile nelle campagne sull'argine del Po, in località Bombardone di. In attesa del referto completo, con anche gli esiti degli esami tossicologici, i primi riscontri avrebbero fornito delle seppur ancora informali conferme all'ipotesi del suicidio.Il coltello rinvenuto dai carabinieri e repertato come arma utilizzata per le ferite che hanno causato la morte del giovane, era stato peraltro riconosciuto, dagli amici che con il giovane erano accampati in tenda vicino al laghetto di pesca sportiva, come di proprietà dello stesso 23enne, che è ancheche la sera precedente avrebbe avuto una lite per questioni personali al telefono. 🔗 Ilgiorno.it