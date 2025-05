Ziliani | Patteggiamento Inzaghi e Calhanoglu? Non c’è limite alla vergogna

Ziliani ha espresso un proprio commento in merito al Patteggiamento di Simone Inzaghi ed Hakan Calhanoglu

Indagine Doppia Curva: patteggiamento per Inzaghi e Calhanoglu! Ecco la sanzione per il tecnico e il centrocampista dell’Inter. Cosa sta succedendo - di Redazione JuventusNews24Indagine Doppia Curva: patteggiano Inzaghi e Calhanoglu! Arriva sanzione per l’allenatore e il centrocampista dell’Inter. Cosa succede Novità importanti sull’indagine Doppia Curva portata avanti dalla Procura di Milano da diversi mesi, relativi alla Curva Nord dell’Inter, alla Curva Sud del Milan e ai rapporti tra il tifo organizzato e alcuni tesserati dei due club. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sia Inzaghi che Calhanoglu hanno deciso per il patteggiamento, che comporterà la squalifica di una giornata: entrambi la sconteranno saltando la ... 🔗juventusnews24.com

Calhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani - di RedazioneCalhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani per il match di Champions League La scelta del regista per Simone Inzaghi resta ancora in bilico. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport, in vista della trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, l’allenatore dell’Inter ha ancora qualche incertezza su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è allenato regolarmente con il resto della squadra ed è disponibile, ma non è da escludere che alla fine il tecnico possa preferirgli Kristjan Asllani. 🔗internews24.com

Inzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» - di RedazioneInzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» Le parole del tecnico dell’Inter Intervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi, ha parlato cosi: GIOCARE IN EMERGENZA– «Beh, senz’altro. Abbiamo disputato tante partite, abbiamo lavorato; adesso abbiamo qualche defezione, purtroppo tutti nello stesso settore. 🔗internews24.com

Inter, squalifica soft Inzaghi e Calhanoglu per caso curve scatena la polemica sul web - Inzaghi e Calhanoglu salteranno il Verona per squalifica. Si chiude il filone sportivo del caso curve, il popolo del web punta il dito sui tempi e sulle sanzioni ... 🔗sport.virgilio.it

Inter e Milan patteggiano: un turno a Calhanoglu e Inzaghi - Un turno di stop a testa e rispettivamente 15mila e 30mila euro di multa per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. Multe da 70mila euro per l'Inter e 30mila euro per il Milan. Sono alcune delle sanzioni, ... 🔗informazione.it

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno ... 🔗tg24.sky.it