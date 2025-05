Zanetti | Cambi Inter? Hanno rosa profonda! Tengstedt non dal 1’

Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato.CONFERENZA STAMPA Zanetti ALLA VIGILIA DI Inter-VERONACONFERENZA Zanetti – Le parole di Paolo Zanetti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona.Che settimana avete vissuto, Zanetti?Abbiamo preso coscienza di quanto sbagliato contro il Cagliari, ma senza perdere di vista quanto di positivo abbiamo fatto in questa stagione. Lunedì ci siamo dimostrati poco esperti nella gestione delle emozioni e abbiamo pagato errori individuali che non vedevamo da un po’, però in settimana ho cercato di isolare la squadra dalla negatività.L’Inter Cambierà qualcosa. Che ne pensa?Probabile che l’Inter Cambi molto, ma è una squadra con una rosa profonda e che può competere su tutti i fronti. 🔗 Inter-news.it - Zanetti: «Cambi Inter? Hanno rosa profonda! Tengstedt non dal 1’» Paoloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato.CONFERENZA STAMPAALLA VIGILIA DI-VERONACONFERENZA– Le parole di Paoloin conferenza stampa alla vigilia di-Verona.Che settimana avete vissuto,?Abbiamo preso coscienza di quanto sbagliato contro il Cagliari, ma senza perdere di vista quanto di positivo abbiamo fatto in questa stagione. Lunedì ci siamo dimostrati poco esperti nella gestione delle emozioni e abbiamo pagato errori individuali che non vedevamo da un po’, però in settimana ho cercato di isolare la squadra dalla negatività.L’erà qualcosa. Che ne pensa?Probabile che l’molto, ma è una squadra con unae che può competere su tutti i fronti. 🔗 Inter-news.it

