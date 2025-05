Zaino dimenticato a Firenze | e scatta l’allarme bomba arrivano gli artificieri

Firenze, 2 maggio 2025 – Uno Zaino dimenticato ha fatto scattare l'allarme bomba. Fortunatamente quel bagaglio lasciato incustodito non conteneva esplosivi o cose del genere. Ma l'emergenza c'è stata, con l'arrivo dei carabinieri. Accade al Museo del Novecento.E' qui che ci si è accorti di una borsa lasciata incustodita che ha subito insospettito. Sono stati quindi chiamati i carabinieri, che appunto poi sono intervenuti anche con gli artificieri. Lo Zaino è stato fatto brillare ma non conteneva niente di pericoloso. Si è ricostruito poi che qualcuno ha lasciato semplicemente incustodito il bagaglio.

