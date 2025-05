Zaia Tifo per un Papa veneto ma non vorrei Parolin penalizzato

Papa, faranno immagino come al solito una scelta giusta e al passo con i tempi: la scelta è importante in un momento storico dei ‘cigni neri’. Non chiedetemi perciò se Tifo per un Papa veneto perché è innegabile, ma non vorrei nemmeno che il cardinale Parolin venisse penalizzato. Quindi noi guardiamo in ossequiosa attesa”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione veneto oggi a palazzo Balbi.f29tvimca1Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it - Zaia “Tifo per un Papa veneto, ma non vorrei Parolin penalizzato” VENEZIA (ITALPRESS) – “Ho il massimo e ossequioso rispetto verso i cardinali che eleggeranno il, faranno immagino come al solito una scelta giusta e al passo con i tempi: la scelta è importante in un momento storico dei ‘cigni neri’. Non chiedetemi perciò seper unperché è innegabile, ma nonnemmeno che il cardinalevenisse. Quindi noi guardiamo in ossequiosa attesa”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regioneoggi a palazzo Balbi.f29tvimca1Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Esequie di Papa Francesco, il Presidente Zaia: «Veneto pronto a dare il suo contributo di Protezione civile» - Stanziati i primi 5 milioni, il governo "in emergenza" si affida alla protezione civile per gestire i funerali di papa Francesco. Sì alle celebrazioni del 25 aprile ma "in modo sobrio", ma Sabato stop anche al calcio. Da domani a venerdì la salma a San Pietro. Il Presidente della Regione Veneto... 🔗padovaoggi.it

Zaia “Impiantato il primo cuore artificiale in Veneto” - VENEZIA (ITALPRESS) – “L’impianto del primo cuore artificiale in Veneto, avvenuto a Verona, rappresenta un momento storico per la nostra sanità. È il quarto intervento del genere in Italia, ma il primo in Italia in un policlinico universitario. Un traguardo che ci rende orgogliosi e che dimostra, ancora una volta, come la nostra Regione sia ai vertici nazionali e internazionali nella chirurgia cardiovascolare, nella ricerca clinica e nell’innovazione tecnologica. 🔗unlimitednews.it

Zaia difende il fine vita: «Una battaglia di civiltà». E il Veneto stringe i tempi - «Sì, la Toscana ha fissato un termine di 37 giorni per rispondere alle persone che chiedono di accedere al suicidio medicalmente assistito. Ma avete idea di cosa sono 37 giorni per una... 🔗ilgazzettino.it

Approfondimenti da altre fonti

Zaia Tifo per un Papa veneto, ma non vorrei Parolin penalizzato; Zaia “Tifo per un Papa veneto, ma non vorrei Parolin penalizzato”; Zaia Tifo per un Papa veneto, ma non vorrei Parolin penalizzato; Veneto, l’appello di Zaia “Assicuratevi, in montagna bisogna essere responsabili”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parolin prossimo Papa? Zaia: "Come chiedere a un bimbo se vuole bene alla mamma..." - Allergica al vuoto di potere, la Santa Romana Chiesa si è attivata e presto i contorni del suo nuovo corso risulteranno chiari a ... 🔗iltempo.it

Lutto regionale in Veneto per la morte del Papa, bandiere a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali: «Perdiamo una figura straordinaria» - VENETO - È lutto regionale in tutto il Veneto per la morte di Papa Francesco. Lo ha proclamato oggi (21 aprile) il governatore Luca Zaia a poche ora dalla notizia del decesso del ... 🔗ilgazzettino.it

Zaia, pontificato di Francesco è stato un raggio di sole - "Quando il 18 maggio del 2024 dopo giorni di maltempo Papa Francesco è arrivato a Verona, commentai che aveva portato il sole. (ANSA) ... 🔗ansa.it