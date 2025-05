Yuleisi uccisa da un colpo di fucile volontario | il compagno va in carcere

colpo di fucile partì per uccidere Yuleisi Ana Manyoma Casanova. La polizia di Siena ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Luis Fernando Porras Baloy, compagno della donna morta il 10 agosto 2024 nella loro casa. L'uomo. 🔗 Today.it - Yuleisi uccisa da un colpo di fucile volontario: il compagno va in carcere Non ci fu uno sparo accidentale ma ildipartì per uccidereAna Manyoma Casanova. La polizia di Siena ha eseguito la misura della custodia cautelare innei confronti di Luis Fernando Porras Baloy,della donna morta il 10 agosto 2024 nella loro casa. L'uomo. 🔗 Today.it

Uccisa da colpo fucile, fu femminicidio - 17.40 Non fu uno sparo accidentale: il colpo di fucile partì per uccidere la convivente. Il Gip di Siena ha disposto la custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, per l'omicidio volontario aggravato della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giorno della morte, il 10 agosto dello scorso anno, nella loro casa a Siena. L'omicidio è aggravato dall'essere stato commesso durante il reati di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente. 🔗servizitelevideo.rai.it

